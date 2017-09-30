Анчелотти хочет возглавить "Арсенал"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти не собирается возглавлять клуб из Италии в ближайшее время.

Как сообщает источник, наставника интересует карьера Англии, а именно в лондонском "Арсенале".

Напомним, что Анчелотти работал в Англии с 2009 по 2011 год в "Челси".

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