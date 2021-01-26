Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу чемпионов

Теги карло анчелоттиэвертон

Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу чемпионовНаставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о целях клуба на вторую половину сезона Английской Премьер Лиги.

"Очень соскучился по Лиге Чемпионов. Мне кажется, что это лучший турнир в мире. Я уже говорил, когда приехал сюда, для меня огромная мотивация и желание — вывести "Эвертон" в Лигу Чемпионов. Мы ставим эту цель перед собой. Не могу сказать, сколько понадобится времени, но надеюсь сыграть в Лиге Чемпионов с "Эвертоном" поскорее, — сказал Анчелотти в интервью Liverpool Echo.

На текущем сезоне АПЛ "ириски" занимают 6 место в турнирной таблице. В их активе 32 очка в 17 матчах. От "зоны ЛЧ" их отделят 2 балла. 

Читать также: ЦСКА нацелился на нападающего "Эвертона" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"

У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов