Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу чемпионов
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о целях клуба на вторую половину сезона Английской Премьер Лиги.
"Очень соскучился по Лиге Чемпионов. Мне кажется, что это лучший турнир в мире. Я уже говорил, когда приехал сюда, для меня огромная мотивация и желание — вывести "Эвертон" в Лигу Чемпионов. Мы ставим эту цель перед собой. Не могу сказать, сколько понадобится времени, но надеюсь сыграть в Лиге Чемпионов с "Эвертоном" поскорее, — сказал Анчелотти в интервью Liverpool Echo.
На текущем сезоне АПЛ "ириски" занимают 6 место в турнирной таблице. В их активе 32 очка в 17 матчах. От "зоны ЛЧ" их отделят 2 балла.
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|Борнмут
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