Анчелотти: "Хочу продолжать работать"

Итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный на прошлой неделе из мюнхенской "Баварии", высказался о своем будущем.

"Я хочу тренировать. Не в этом сезоне. Может быть, в следующем сезоне - в Премьер-Лиге или в другом клубе. Единственное, что я хочу сделать, это тренировать", - приводит слова 58-летнего специалиста SkySports.

Напомним, Анчелотти ответил на претензии о мягкости тренировочного процесса в "Баварии". | soccernews.ru