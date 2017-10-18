Анчелотти и Эллардайс отказались возглавить "Лестер"

"Лестер" не сумел договориться с Сэмом Эллардайсом и Карло Анчелотти, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, оба специалиста отказались возглавить клуб в виду своей незаинтересованности в этой работе.

Таким образом "лисы" продолжают поиск нового наставника. В список кандидатов входят Шон Дик ("Бернли"), Дэвид Вагнер ("Хаддерсфилде") и Крис Коулмэн (сборная Уэльса).

Напомним, что "Лестер" отправил в отставку Крэйга Шекспира. После 8 туров клуб занимает 18-е место в Премьер-лиге.

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