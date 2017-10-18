Анчелотти и Эллардайс отказались возглавить "Лестер"
"Лестер" не сумел договориться с Сэмом Эллардайсом и Карло Анчелотти, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, оба специалиста отказались возглавить клуб в виду своей незаинтересованности в этой работе.
Таким образом "лисы" продолжают поиск нового наставника. В список кандидатов входят Шон Дик ("Бернли"), Дэвид Вагнер ("Хаддерсфилде") и Крис Коулмэн (сборная Уэльса).
Напомним, что "Лестер" отправил в отставку Крэйга Шекспира. После 8 туров клуб занимает 18-е место в Премьер-лиге.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
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|Кристал Пэлас
|8
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