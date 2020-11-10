Анчелотти: "Ибрагимович и Роналду бессмертны"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о форвардах Златане Ибрагимовиче и Криштиану Роналду.
"Когда Ибрагимович поехал в США, я подумал, что это его последнее турне. Он стал забивать во многих матчах. Теперь он вернулся в Италию, я думал это конечно, но он снова забивает каждое воскресенье. Он бессмертен, как и Криштиану Роналду. Они не просто играют, они забивают", - цитирует Анчелотти Sport Mediaset.
В этом сезоне 39-летний швед в 9 матчах забил 9 голов и сделал 2 ассиста. 35-летний португалец сыграл в 5 встречах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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