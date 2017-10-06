Анчелотти исключил переезд в Китай

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Анчелотти исключил переезд в Китай

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти высказался о своём будущем.

"Буду отдыхать в ближайшие месяцы, не хочу работать до июня. Не знаю, вернусь ли я в Серию А или буду работать в другой стране. Точно могу сказать, что не собираюсь ехать в Китай. Также не хочу возглавлять сборную, у меня много энергии для клубной карьеры" - приводит слова итальянского специалиста Calciomercato.

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