Анчелотти исключил свою работу в "Барселоне"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заверил, что никогда не возглавит "Барселону".

"При всём уважении к столь великому клубу, я не пойду против своего прошлого. Я тренировал "Реал" в прошлом, тренирую сейчас, так что не могу пойти против этого", - цитирует итальянца официальный сайт королевского клуба.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год, после чего работал в "Баварии", "Наполи" и "Эвертоне". В июне 2021-го он вернулся на пост тренера "сливочных".

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