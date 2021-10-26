Анчелотти категорично высказался о месте в составе Азара

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о месте бельгийского полузащитника Эдена Азара в составе в преддверии матча против "Осасуны" в 11-м туре Ла Лиги.

"Азар? Мы можем его использовать в схеме 4-3-3 и при 4-4-2. Он полностью готов и будет завтра с нами.

Да, сейчас я предпочитаю других игроков, это нормально. Он должен работать, чтобы завоевать место в старте.

Я уверен, что он может снова заиграть на своем уровне. У него есть все, чтобы добиться успеха. У него достаточно навыков, которые делают его достойным этой команды. Единственное, что нужно - немного терпения.

Азар в порядке, он хорошо тренируется. Его проблема не в форме, а в том, что его тренер предпочитает других игроков. Он должен продолжать работать", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Осасуной" пройдет 27 октября. Начало встречи запланировано на 22:30 (мск).

Также не пропустите: Анчелотти рассказал об отношениях с Винисиусом. | http://soccernews.ru