Анчелотти: "Кулибали не покинет клуб этим летом"

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Анчелотти: "Кулибали не покинет клуб этим летом"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что лидеры команды не покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Repubblica.

"Наполи" - топ-клуб в Италии и занимает лидирующее место в Европе. Я согласен с политикой клуба.

Президент "Наполи" Де Лаурентис всегда держит финансы под контролем, поэтому я не хочу сильно тратиться. Мы можем выигрывать и по-другому.

Кулибали не покинет клуб этим летом, так как "Наполи" не нужно продавать игроков", - сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что "Реал" нацелился на Кулибали. "Наполи" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 75 баллов.

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