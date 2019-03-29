Анчелотти: "Кулибали не покинет клуб этим летом"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что лидеры команды не покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Repubblica.
"Наполи" - топ-клуб в Италии и занимает лидирующее место в Европе. Я согласен с политикой клуба.
Президент "Наполи" Де Лаурентис всегда держит финансы под контролем, поэтому я не хочу сильно тратиться. Мы можем выигрывать и по-другому.
Кулибали не покинет клуб этим летом, так как "Наполи" не нужно продавать игроков", - сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что "Реал" нацелился на Кулибали. "Наполи" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 75 баллов.
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|Интер Милан
|28
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|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11