Анчелотти: "Кулибали стоит 150 миллионов евро. Он - лучший защитник в мире"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти высказал свое мнение о сенегальском защитнике Калиду Кулибали.
"Я считаю, что Кулибали является лучшим защитником в мире. Он может стать еще сильнее. Его цена составляет 150 миллионов евро, но он не продается. У нас нет необходимости продавать его", - приводит слова Анчелотти Football Italia.
Ранее сообщалось, что сенегалец входит в сферу интересов "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реала".
В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11