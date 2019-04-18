Анчелотти: "Кулибали стоит 150 миллионов евро. Он - лучший защитник в мире"



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти высказал свое мнение о сенегальском защитнике Калиду Кулибали.

"Я считаю, что Кулибали является лучшим защитником в мире. Он может стать еще сильнее. Его цена составляет 150 миллионов евро, но он не продается. У нас нет необходимости продавать его", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что сенегалец входит в сферу интересов "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реала".

В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов заплатить 60 миллионов евро за хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru