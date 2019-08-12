Анчелотти лично работает над переходом Икарди в "Наполи"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти принимает участие в переговорах по трансферу нападающего "Интера" Мауро Икарди.

По информации Corriere dello Sport, именитый тренер лично связывался с аргентинцем по телефону и убеждал его присоединиться к неаполитанцам.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов предложить скандальному игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Напомним, что на Икарди также претендуют "Ювентус" и "Рома". А вот "Интер" в его услугах больше не нуждается.

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