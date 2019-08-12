Анчелотти лично работает над переходом Икарди в "Наполи"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти принимает участие в переговорах по трансферу нападающего "Интера" Мауро Икарди.
По информации Corriere dello Sport, именитый тренер лично связывался с аргентинцем по телефону и убеждал его присоединиться к неаполитанцам.
Ранее сообщалось, что "Наполи" готов предложить скандальному игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
Напомним, что на Икарди также претендуют "Ювентус" и "Рома". А вот "Интер" в его услугах больше не нуждается.
Не пропустите: Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17