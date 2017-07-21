Анчелотти: "Милан" будет сражаться за скудетто"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании итальянского "Милана".

"До сих пор "Милан" провел отличную работу на трансферном рынке. Они купили много игроков, и влияние новых владельцев было очень важным. Надеюсь, они проведут отличный сезон. У меня сложились хорошие отношения с Винченцо Монтеллой, и я думаю, что он отлично справился со своей работой в прошлом сезоне. В этом году у них будет лучшая команда, и они будут сражаться за скудетто, я желаю им всего наилучшего", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, Рибери рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти. | soccernews.ru