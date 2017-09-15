Анчелотти: "Мне не нужно отвечать каждому критику"

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Анчелотти: "Мне не нужно отвечать каждому критику"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что не собирается покидать клуб.

"Я очень счастлив здесь, и я хотел бы остаться надолго. Я могу сказать о моем соглашении, что оно рассчитано до 30 июня 2019 года. Но сейчас я не думаю о нем. Я знаю только, что хотел бы хорошо поработать в этом клубе.

Мы не являемся лидером Бундеслиги прямо сейчас, но мы скоро ими станем. Мне не нужно отвечать каждому критику. Я знаю, что многие люди всегда дают советы, и я обещаю, что у меня будет большая вечеринка для всех критиков в конце сезона с хорошим вином и едой" - приводит слова Анчелотти Goal.com.

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