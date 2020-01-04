Анчелотти мог возглавить "Ливерпуль" вместо Клоппа

Осенью 2015 года "Ливерпуль" вёл переговоры с Карло Анчелотти о назначении на пост главного тренера.

4 октября мерсисайдский клуб отправил в отставку Брендана Роджерса и рассматривал кандидатуру итальянца наряду с Юргеном Клоппом. В итоге "красные" отдали предпочтение немецкому специалисту.

"Это было после ухода из "Реала". У меня был разговор с владельцем клуба. Они искали нового тренера, но, назначив Клоппа, думаю, сделали правильный выбор. Он проделывает фантастическую работу в "Ливерпуле", - цитирует Анчелотти The Telegraph.

Напомним, что Клопп выиграл с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.

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