Анчелотти может покинуть "Наполи"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время может уйти в отставку, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, у наставника испортились отношения с руководством клуба и командой. Владелец неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис недоволен тем, что тренер проигнорировал обязательную пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург" (1:1), а у футболистов есть претензии с Анчелотти, так как он не поддержал их акцию против руководства и вернулся после матча на базу.
В данный момент "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге Чемпионов "партопейцы" занимают вторую позицию в группе Е.
Не пропустите: Игроки "Наполи" отказались возвращаться на клубную базу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА
-
Глушаков ответил Промесу, который назвал его лидером "Спартака"
-
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА
-
Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита"
-
"Арсенал" может расстаться с Джакой, который оскорбил фанатов
-
1
Роналду поругался со своей девушкой, приревновавшей его к португальской актрисе
-
1
Хавбек "Локомотива" сравнил Роналду со зверем
-
ЦСКА прибыл в Будапешт на матч Лиги Европы с "Ференцварошем"
-
Анчелотти может покинуть "Наполи"
-
"Локомотив" показал, как готовится к матчу Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
1
"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ
-
Кержаков высказался об иске против бывшей жены
-
1
В "Зените" назвали цель команды в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
-
Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча
-
Венгер высказался о возможном назначении в "Баварию"
-
Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно
-
Осорио: "РБ Лейпциг" заслужил победу"
-
Анчелотти не стал нарушать ограничения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса
-
1
Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
-
Арсен Венгер может возглавить "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7