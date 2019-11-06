Анчелотти может покинуть "Наполи"

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Анчелотти может покинуть "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время может уйти в отставку, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, у наставника испортились отношения с руководством клуба и командой. Владелец неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис недоволен тем, что тренер проигнорировал обязательную пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург" (1:1), а у футболистов есть претензии с Анчелотти, так как он не поддержал их акцию против руководства и вернулся после матча на базу.

В данный момент "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге Чемпионов "партопейцы" занимают вторую позицию в группе Е.

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