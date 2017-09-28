Анчелотти может принять "Милан"
Уже бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти, уволенный из немецкого гранда сегодня, может принять итальянский "Милан".
Как информирует Football Italia, руководство "россонери" вполне может пригласить 58-летнего специалиста на пост наставника команды в случае, если нынешний "рулевой" "красно-черных" Винченцо Монтелла не сумеет добыть положительные результаты в двух ближайших играх Серии А против "Ромы" и "Интера".
Напомним, "Бавария" назвала имя временного сменщика Анчелотти. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0