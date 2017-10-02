Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии.

Как информирует FootMercato, кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены наставнику своей команды Арсену Венгеру рассматривает руководство лондонского "Арсенала". Однако решение о будущем 67-летнего специалиста "канониры" будут принимать только по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роббен раскритиковал Анчелотти. | soccernews.ru