Анчелотти может вернуться в "Челси"

"Челси" проявляет интерес интерес к итальянскому наставнику Карло Анчелотти, сообщает Express.

По сведениям издания, Анчелотти может заменить на посту главного тренера "аристократов" Антонио Конте, который собирается уйти в отставку по окончании сезона из-за конфликта с руководством клуба.

Стоит отметить, что Анчелотти ранее уже тренировал "Челси" и выигрывал с клубом чемпионат Англии.

Не пропустите: Конте: "Нахожусь под давлением, но не переживаю насчёт возможного увольнения". | http://soccernews.ru