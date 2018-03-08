Анчелотти может вернуться в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к итальянскому специалисту Карло Анчелотти, сообщает RMC.

По сведениям издания, парижский клуб может предложить ему пост главного тренера в следующем сезоне. На этом посту Анчелотти может сменить нынешнего наставника Унаи Эмери, который будет отправлен в отставку.

Стоит отметить, что ранее 58-летний Анчелотти уже тренировал ПСЖ с 2011 по 2013 годы.

Альтернативными вариантами для парижан являются Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике (безработный), Арсен Венгер ("Арсенал") и Зинедин Зидан ("Реал").

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