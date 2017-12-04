Анчелотти может вернуться в "Реал"

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", может вернуться в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба Флорентино Перес рассматривают кандидатуру 58-летнего специалиста в качестве временной замены для наставника своей команды Зинедина Зидана. В частности, в случае, если французу вместе со своими подопечными не удастся улучшить результаты уже в ближайшее время, босс "сливочных" будет готов с ним расстаться, а команду до конца текущего сезона передать под управление Анчелотти.

Напомним, "Реал" определился с размером своего предложения по Икарди. | soccernews.ru