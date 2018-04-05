Анчелотти может вернуться в "Ювентус"

Теги ювентускарло анчелотти

Анчелотти может вернуться в "Ювентус"

Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, известный специалист может заменить на посту наставника туринцев Массимилиано Аллегри, который решил покинуть клуб по завершении сезона.

Стоит отметить, что 58-летний Анчелотти ранее уже тренировал "Ювентус" с 1999 по 2001 годы и трижды занял с клубом втором место в Серии А. В данный момент он является безработным, так как в начале сезона был уволен из "Баварии".

Не пропустите: Аллегри решил покинуть "Ювентус" по окончании сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов