Анчелотти может возглавить английский топ-клуб

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", может возглавить лондонский "Арсенал".

Как информирует Evening Standard, руководство "канониров" рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста в качестве приоритетной для возможной замены своего наставника Арсена Венгера летом следующего года.

Напомним, в первом полуфинальном матче кубка лиги "Арсенал" сыграл вничью с "Челси". | soccernews.ru