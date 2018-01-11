Анчелотти может возглавить английский топ-клуб

Теги арсен венгеркарло анчелоттиарсенал лондон

Анчелотти может возглавить английский топ-клубИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", может возглавить лондонский "Арсенал".

Как информирует Evening Standard, руководство "канониров" рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста в качестве приоритетной для возможной замены своего наставника Арсена Венгера летом следующего года. 

Напомним, в первом полуфинальном матче кубка лиги "Арсенал" сыграл вничью с "Челси". | soccernews.ru

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