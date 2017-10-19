Анчелотти может возглавить европейскую сборную-участницу Чемпионата Мира

Теги хорватиякарло анчелотти

Анчелотти может возглавить европейскую сборную-участницу Чемпионата МираИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии, информирует Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, хорватская федерация футбола в случае выхода своей национальной команды на Чемпионат Мира в Россию планирует согласовать с 58-летним специалистом контракт на полгода.

Напомним, в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ "клетчатые" сыграют против сборной Греции.

Не пропустите: Анчелотти отказался возглавить "Лестер". | soccernews.ru

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