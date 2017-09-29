Анчелотти может возглавить клуб АПЛ

Теги карло анчелотти

Анчелотти может возглавить клуб АПЛКарло Анчелотти может продолжить тренерскую карьеру в Англии.

По информации The Telegraph, сам специалист не против вернуться в Великобританию.

Что касается возможного клуба, который возглавит итальянец, то им может стать "Вест Хэм".

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