Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, сообщает ESPN.

По сведениям источника, кандидатуру итальянского специалиста посоветовал руководству английского клуба бывший наставник манкунианцев Алекс Фергюсон. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" интересуется Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эриком тен Хагом ("Аякс"), но в переговорах с ними есть немалые сложности.

Что касается Анчелотти, то он может быть отправлен в отставку, если "Реал" не пройдет ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче испанский клуб проиграл на выезде со счетом 0:1.

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