Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, сообщает ESPN.
По сведениям источника, кандидатуру итальянского специалиста посоветовал руководству английского клуба бывший наставник манкунианцев Алекс Фергюсон. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" интересуется Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эриком тен Хагом ("Аякс"), но в переговорах с ними есть немалые сложности.
Что касается Анчелотти, то он может быть отправлен в отставку, если "Реал" не пройдет ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче испанский клуб проиграл на выезде со счетом 0:1.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо намного больше, чем "Барселона". http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бакаев отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы
-
Мусаев может вновь возглавить "Краснодар"
-
Боец Макгрегор хочет купить "Челси"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско одержал крупную победу в Кубке Германии
-
Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси"
-
"Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России
-
"Барселона" хочет избавиться от трех защитников
-
Абрамович объявил о намерении продать "Челси"
-
Левандовски может перейти в ПСЖ
-
ПСЖ не хочет платить "Монако" бонус за Мбаппе
-
Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина
-
Лоськов возглавил "Локомотив"
-
ЦСКА добыл победу над "Сочи" и вышел в 1/4 финала Кубка России
-
Все легионеры покинут "Краснодар" из-за Крыховяка
-
РФС может включить два крымских клуба в состав ФНЛ-2
-
Дзюба высказался о ситуации на Украине
-
Крыховяк хочет покинуть "Краснодар"
-
1
"Эвертон" прекратил сотрудничество с тремя российскими компаниями
-
"Краснодар" хочет пригласить Карпина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18