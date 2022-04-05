Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, сообщает UOL Sport.
По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает вариант с приглашением итальянского специалиста по окончании сезона. Анчелотти уже имеет опыт работы в английской Премьер-лиге, ранее он тренировал "Челси" и "Эвертон".
Впрочем, проблемой для приглашения Анчелотти может стать его контракт с "Реалом", действующий до лета 2024 года.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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