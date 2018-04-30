Известный итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить один из российских топ-клубов, информирует BFMTV.

По сведениям источника, в услугах 58-летнего специалиста заинтересованы питерский "Зенит" и московский "Локомотив". При этом сообщается, что президент "железнодорожников" Илья Геркус готов выйти на контакт с итальянцем уже по окончанию текущего сезона и обсудить его возможный переезд в столицу России.

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