Анчелотти может возглавить сборную Хорватии

Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти может стать новым тренером сборной Хорватии.

Как сообщает Football Italia, хорваты готовы предложить Анчелотти контракт до лета 2020 года. Напомним, что на данный момент Хорватию возглавляет Златко Далич, который недавно сменил на этом посту Анте Чачича.

9 ноября сборная Хорватии в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018 разгромила Грецию (4:1).

Смотрите также обзор матча Хорватия - Греция. | http://soccernews.ru