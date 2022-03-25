Анчелотти может возглавить сборную Италии
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти в случае ухода из королевского клуба может получить предложение от сборной Италии.
По информации La Gazzetta dello Sport, если Роберто Манчини покинет пост тренера "Скуадры Адзурры", то кандидатура 62-летнего специалиста будет одной из приоритетных.
Ранее сообщалось о варианте с назначением тандема Фабио Каннаваро и Марчелло Липпи.
Напомним, что Анчелотти связан с "Реалом" контрактом до июня 2024 года.
Итальянская сборная под руководством Манчини не попала на ЧМ-2022, сенсационно проиграв в стыковых матчах Северной Македонии (0:1).
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|20
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