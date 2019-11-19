Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" рассматривает вариант с приглашением Карло Анчелотти на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, руководство "шпор" уже приняло принципиальное решение о скорой отставке действующего наставника Маурисио Почеттино и сейчас занимается поиском замены для него.
Анчелотти возглавляет "Наполи", однако на фоне конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом его увольнение может произойти в любой момент.
По итогам 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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|Лестер Сити
|12
|26
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|12
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|4
|Манчестер Сити
|11
|25
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
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|Манчестер Юнайтед
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|16
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|Вулверхэмптон
|12
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|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
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|Тоттенхэм
|12
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|15
|Эвертон
|12
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|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
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|Уотфорд
|12
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|Саутгемптон
|12
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|20
|Норвич Сити
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