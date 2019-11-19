Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с приглашением Карло Анчелотти на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "шпор" уже приняло принципиальное решение о скорой отставке действующего наставника Маурисио Почеттино и сейчас занимается поиском замены для него.

Анчелотти возглавляет "Наполи", однако на фоне конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом его увольнение может произойти в любой момент.

По итогам 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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