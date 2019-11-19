Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"

Теги наполитоттенхэмкарло анчелоттимаурисио почеттино

Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с приглашением Карло Анчелотти на пост главного тренера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "шпор" уже приняло принципиальное решение о скорой отставке действующего наставника Маурисио Почеттино и сейчас занимается поиском замены для него.

Анчелотти возглавляет "Наполи", однако на фоне конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом его увольнение может произойти в любой момент.

По итогам 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Бывший тренер "Тоттенхэма" считает, что клубу нужно продать Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" готов продать Крала

"Спартак" готов продать Крала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов