Анчелотти: "Мы брали Хамеса не для замены кому-то"

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Анчелотти: "Мы брали Хамеса не для замены кому-то"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о трансфере Хамеса Родригеса.

"Разумеется, мы брали Хамеса не в качестве замены для Мюллера. С таким же успехом можно предположить, что мы взяли его на замену Алькантаре, ведь Хамес может сыграть и в полузащите. Родригес может действовать и справа, и слева, заменив, таким образом, Роббена и Рибери. Иногда его можно поставить и в центр вместо Толиссо или Видаля.

Мы брали Хамеса не для замены кому-то. Мы купили его для усиления состава. Это прекрасный футболист. Я знаю его игровые и личностные качества. Думаю, он нам поможет. Хамес знает, что если он не будет заслуживать выходить на поле, играть он не будет. В этом случае он как и любой другой игрок сядет на лавку.

У нас большая конкуренция, это идет команде на пользу. Никаких гарантий у Хамеса нет. Если он будет заслуживать играть, он будет играть. Если нет - отправится на скамейку" - приводит слова Анчелотти Daily Mail.

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