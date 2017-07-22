Анчелотти: "Мы не показали хорошей игры в матче с "Миланом"

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Анчелотти: "Мы не показали хорошей игры в матче с "Миланом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Милана" в матче второго тура Международного Кубка Чемпионов.

"Мы не показывали хорошей игры. Нам не хватало баланса. Команда в процессе подготовки, и ещё нужно время. Мы должны продолжать работать, чтобы подготовиться к началу сезона" - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

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