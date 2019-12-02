Анчелотти на четыре дня закроет игроков "Наполи" на базе

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти закроет на базе футболистов, чтобы лучше подготовится к следующему матчу Серии А с "Удинезе".

Напомним, вчера, 1 декабря, клуб проиграл "Болонье" (1:2) в чемпионате Италии. "Наполи" не может победить в восьмом матче подряд во всех турнирах.

Анчелотти пытается найти решение, чтобы встряхнуть и настроить команду на победу.

Напомним, в прошлом месяце, президент клуба Аурелио Де Лаурентис предложил сделать тоже самое, однако тогда игроки команды резко отреагировали на это и отказались оставаться на базе, ха что были оштрафованы.

Матч "Удинезе" - "Наполи" состоится 7 декабря и начнется - в 20:00 (мск).

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