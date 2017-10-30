Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"

Теги карло анчелоттичелсиэвертон

Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним местом работы которого была мюнхенская "Бавария", высказался о своем будущем.

"Челси"? Каждый новый день мое имя связывают с новой командой! "Челси" оказался последним в этом списке... Недавно слухи связывали меня с Китаем и "Эвертоном" , но на данный момент я не знаю, каким будет мое будущее. Мы поговорим снова об этом в июне, пока же я отдыхаю", - цитирует 58-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Анчелотти высказался о введении видеоповторов. | soccernews.ru

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