Анчелотти нацелился на хавбека "Реала"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Как информирует радиостанция Kiss Kiss, 21-летний хавбек "сливочных" станет одной из главных трансферных целей "партенопейцев" ближайшим летом. Главным конкурентом итальянского клуба в борьбе за перспективного игрока называется севильский "Бетис".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" уже повесил ценник на Себальоса. | soccernews.ru