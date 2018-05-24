Анчелотти нацелился на хавбека "Реала"

Теги наполикарло анчелоттиреал мадриддани себальос

Анчелотти нацелился на хавбека "Реала"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Как информирует радиостанция Kiss Kiss, 21-летний хавбек "сливочных" станет одной из главных трансферных целей "партенопейцев" ближайшим летом. Главным конкурентом итальянского клуба в борьбе за перспективного игрока называется севильский "Бетис".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" уже повесил ценник на Себальоса. | soccernews.ru

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