Анчелотти надеется возглавить английский топ-клуб

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти надеется возглавить лондонский "Арсенал", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, именно из-за своего желания поработать с "канонирами" 58-летний специалист отказался возглавить сборную Италии.

Ранее Анчелотти тренировал "Реджану", "Парму", туринский "Ювентус", "Милан", лондонский "Челси", ПСЖ, мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию".

Напомним, Анчелотти встретился с Геркусом. | soccernews.ru