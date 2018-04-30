Анчелотти надеется возглавить английский топ-клуб

Теги карло анчелоттиарсенал лондон

Анчелотти надеется возглавить английский топ-клубИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти надеется возглавить лондонский "Арсенал", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, именно из-за своего желания поработать с "канонирами" 58-летний специалист отказался возглавить сборную Италии.

Ранее Анчелотти тренировал "Реджану", "Парму", туринский "Ювентус", "Милан", лондонский "Челси", ПСЖ, мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию".

Напомним, Анчелотти встретился с Геркусом. | soccernews.ru

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