Анчелотти: "Нам не хватало баланса в матче с ПСЖ"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Нам не хватило мощи избежать контратак соперника. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, хорошо владели мячом и создали несколько моментов. Но мы были недостаточно опасны и нам не хватало баланса. Всю игру ПСЖ искал возможности для контратак, и мы не могли это контролировать. Не думаю, что выбранный состав был рискованным. Знаю, что меня будут критиковать. Это нормально. Считаю, что состав на эту игру был хороший" - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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