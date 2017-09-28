Анчелотти: "Нам не хватало баланса в матче с ПСЖ"

Теги карло анчелоттибавария мюнхенпсж

Анчелотти: "Нам не хватало баланса в матче с ПСЖ"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Нам не хватило мощи избежать контратак соперника. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, хорошо владели мячом и создали несколько моментов. Но мы были недостаточно опасны и нам не хватало баланса. Всю игру ПСЖ искал возможности для контратак, и мы не могли это контролировать. Не думаю, что выбранный состав был рискованным. Знаю, что меня будут критиковать. Это нормально. Считаю, что состав на эту игру был хороший" - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Не пропустите видеообзор матча ПСЖ - "Бавария". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов