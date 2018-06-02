Анчелотти намерен переманить в "Наполи" голкипера ПСЖ

Теги альфонс ареоляпсжкарло анчелоттинаполи

Анчелотти намерен переманить в "Наполи" голкипера ПСЖНовый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил о планах подписать 25-летнего вратаря ПСЖ Альфонса Ареолу.

Наставник лично пообщался с французским вратарём, предложив ему долгосрочное соглашение.

В сезоне-2017/18 Ареола провел за парижан 44 матчах во всех турнирах, пропустив 35 голов и 22 матча сыграв "на ноль".

Читайте: Тухель выступил против трансфера хавбека "МЮ" в ПСЖ | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов