Анчелотти намерен переманить в "Наполи" голкипера ПСЖ

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил о планах подписать 25-летнего вратаря ПСЖ Альфонса Ареолу.

Наставник лично пообщался с французским вратарём, предложив ему долгосрочное соглашение.

В сезоне-2017/18 Ареола провел за парижан 44 матчах во всех турнирах, пропустив 35 голов и 22 матча сыграв "на ноль".

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