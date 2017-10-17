Анчелотти намерен возглавить один из своих бывших клубов
Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный в конце прошлого месяца из мюнхенской "Баварии", намерен вернуться на родину.
Так, по информации The Sun, летом следующего года 58-летний специалист хотел бы возглавить туринский "Ювентус", в котором он безуспешно работал в период с 1999-го по 2001-й годы. При этом ради работы со "старой сеньорой" Анчелотти уже отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Китая.
Напомним, Боатенг мог уйти из "Баварии" из-за Анчелотти. | soccernews.ru
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