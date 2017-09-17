Анчелотти: "Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти пообщался с журналистами после игры с "Майнцем" (4:0).

"Мы хорошо играли, демонстрировали высокую скорость. Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались.

Мы смогли действовать более вертикально, были опаснее. В обороне мы были хорошо организованы, практически ничего не позволив сопернику", – сказал Анчелотти.

Читайте: Анчелотти заинтересован в подписании ключевого хавбека "Наполи"