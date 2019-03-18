Анчелотти навестил Оспину в больнице

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Анчелотти навестил Оспину в больнице

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прибыл в больницу к голкиперу команды Давиду Оспине, который находится в отделении интенсивной терапии. Об этом тренер написал в своем твиттере.

Напомним, Оспина потерял сознание во время матча "Наполи" - "Удинезе" (4:2). Футболист получил сильный удар в голову после столкновения с Игнасио Пуссетто.

Ранее сообщалось, что голкипера выписали из больницы.

 "Я навестил Давида, он чувствует себя хорошо. мы очень ждем встречи в Кастель-Вольтурно", - написал Анчелотти.

Оспина перешел в "Наполи" из "Арсенала" на правах аренды в августе 2018 года. В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 21 матче, пропустив 22 гола. 

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