Анчелотти назвал цель "Эвертона" на сезон
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти поделился целями команды на текущий сезон в АПЛ.
"Сейчас нас устраивает турнирное положение, но не стоит радоваться раньше времени и отказываться от продолжения борьбы. Мы бы набрали даже больше очков, но есть один нюанс - на трибунах нет фанатов. Как можно заметить, на выезде у нас больше очков, чем дома. Под присмотром болельщиков на домашних матчах соперникам было бы сложнее. Мы бы набрали больше баллов.
Пока не буду загадывать, но наше место в таблице располагает к позитиву. Пока цели на сезон мы соответствуем - это попадание в еврокубки", — цитирует итальянца пресс-служба "ирисок".
В текущем сезоне АПЛ "Эвертон" занимает 2 место, набрав 29 очков после 15 игр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18