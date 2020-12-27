Анчелотти назвал цель "Эвертона" на сезон

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти поделился целями команды на текущий сезон в АПЛ.

"Сейчас нас устраивает турнирное положение, но не стоит радоваться раньше времени и отказываться от продолжения борьбы. Мы бы набрали даже больше очков, но есть один нюанс - на трибунах нет фанатов. Как можно заметить, на выезде у нас больше очков, чем дома. Под присмотром болельщиков на домашних матчах соперникам было бы сложнее. Мы бы набрали больше баллов.

Пока не буду загадывать, но наше место в таблице располагает к позитиву. Пока цели на сезон мы соответствуем - это попадание в еврокубки", — цитирует итальянца пресс-служба "ирисок".



В текущем сезоне АПЛ "Эвертон" занимает 2 место, набрав 29 очков после 15 игр.