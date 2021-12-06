Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионовФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед матчем против миланского "Интера" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"14 титул Лиги Чемпионов в мае? Мы не забегаем вперед, я думаю, нам нужно наслаждаться текущим моментом, мы на правильном пути. Завтра ключевая игра. против команды, которая в последнее время играет очень хорошо. Мы хотим выиграть группу.

Мы можем соревноваться с лучшими клубами Европы в Лиге Чемпионов, это длинный сезон - посмотрим, как все пойдет. Но наша цель - выйти в финал".

"Комментарий Варана? Что ж, традиция этого клуба - побеждать, поэтому этот клуб самый успешный с самым большим количеством титулов ЛЧ. Мы отметили победу в "Ла Десима", но вы не можете только праздновать - вы должны выиграть следующий".

"Голод и желание побеждать? Я не особо выигрывал в "Наполи" и "Эвертон" [смеется] - я хочу хорошо работать и побеждать. Мне не нужно никому ничего доказывать, у меня есть здесь отличный состав, молодые футболисты отчаянно пытаются стать лучше, они нетерпеливы. Отличный состав".

"Милитао стал значительно лучше действовать тактически, и у него сложились отличные партнерские отношения с Алабой. 

Алаба очень умный игрок, с очень высоким футбольным IQ".

"Брозович? Он ключевой игрок для "Интера", но не единственный опасный игрок у них. Они очень хорошо владеют мячом. Чтобы остановить их мы должны сосредоточиться на том, как мы защищаемся и переходим из защиты в атаку".

"Это правда, что в сезоне 14/15 мы не добились успеха, остановились на полуфинале ЛЧ и проиграли лигу на 1-2 очка. Январь-февраль не удался из-за серьезных травм, таких игроков как Модрич. Но каждый год имеет свою историю", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Интером" состоится 7 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Адейеми ответил на предложение "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов