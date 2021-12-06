Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед матчем против миланского "Интера" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"14 титул Лиги Чемпионов в мае? Мы не забегаем вперед, я думаю, нам нужно наслаждаться текущим моментом, мы на правильном пути. Завтра ключевая игра. против команды, которая в последнее время играет очень хорошо. Мы хотим выиграть группу.

Мы можем соревноваться с лучшими клубами Европы в Лиге Чемпионов, это длинный сезон - посмотрим, как все пойдет. Но наша цель - выйти в финал".

"Комментарий Варана? Что ж, традиция этого клуба - побеждать, поэтому этот клуб самый успешный с самым большим количеством титулов ЛЧ. Мы отметили победу в "Ла Десима", но вы не можете только праздновать - вы должны выиграть следующий".

"Голод и желание побеждать? Я не особо выигрывал в "Наполи" и "Эвертон" [смеется] - я хочу хорошо работать и побеждать. Мне не нужно никому ничего доказывать, у меня есть здесь отличный состав, молодые футболисты отчаянно пытаются стать лучше, они нетерпеливы. Отличный состав".

"Милитао стал значительно лучше действовать тактически, и у него сложились отличные партнерские отношения с Алабой.

Алаба очень умный игрок, с очень высоким футбольным IQ".

"Брозович? Он ключевой игрок для "Интера", но не единственный опасный игрок у них. Они очень хорошо владеют мячом. Чтобы остановить их мы должны сосредоточиться на том, как мы защищаемся и переходим из защиты в атаку".

"Это правда, что в сезоне 14/15 мы не добились успеха, остановились на полуфинале ЛЧ и проиграли лигу на 1-2 очка. Январь-февраль не удался из-за серьезных травм, таких игроков как Модрич. Но каждый год имеет свою историю", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Интером" состоится 7 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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