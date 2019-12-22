Анчелотти назвал цели "Эвертона"
Новоиспеченный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти назвал цели клуба.
"Наши цели - быть конкурентоспособными в АПЛ, занимать места в верхней части таблицы, и быть конкурентоспособными в Европе. Это не случится моментально, поэтому нам нужно много работать", - приводит слова Анчелотти AFP.
"Эвертон" заключил с итальянцем соглашение до лета 2024 года.
После 18 туров "Эвертон" идет в АПЛ 15-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12