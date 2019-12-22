Анчелотти назвал цели "Эвертона"

Новоиспеченный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти назвал цели клуба.

"Наши цели - быть конкурентоспособными в АПЛ, занимать места в верхней части таблицы, и быть конкурентоспособными в Европе. Это не случится моментально, поэтому нам нужно много работать", - приводит слова Анчелотти AFP.

"Эвертон" заключил с итальянцем соглашение до лета 2024 года.

После 18 туров "Эвертон" идет в АПЛ 15-м месте.

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