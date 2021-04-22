Анчелотти назвал два важных момента, которые не учли создатели Суперлиги

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Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу Суперлиги. Итальянца удивило известие о создании этого проекта.

"Это был странный день для всех любителей футбола. Новость стала большим сюрпризом. Мы слышали о Суперлиге в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее действительно создадут.

Могу сказать, что 12 клубов, которые основали турнир ошиблись. Они были не правы и не учли два очень важных момента. Первое — мнения игроков и тренеров, и второе — болельщиков.

Самое главное, что они хотели основать турнир, не учитывающий спортивные заслуги. Это неприемлемо. Если ты побеждаешь другие команды, то играешь в лучших турнирах. Они не учли это и ошиблись. В первую очередь имеют значения спортивные качества", — цитирует Анчелотти football-italia.