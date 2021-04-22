Анчелотти назвал два важных момента, которые не учли создатели Суперлиги

Теги карло анчелоттисуперлига (европейская)

Анчелотти назвал два важных момента, которые не учли создатели СуперлигиФото: Твиттер @MrAncelotti 
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу Суперлиги. Итальянца удивило известие о создании этого проекта.

"Это был странный день для всех любителей футбола. Новость стала большим сюрпризом. Мы слышали о Суперлиге в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее действительно создадут.

Могу сказать, что 12 клубов, которые основали турнир ошиблись. Они были не правы и не учли два очень важных момента. Первое — мнения игроков и тренеров, и второе — болельщиков.

Самое главное, что они хотели основать турнир, не учитывающий спортивные заслуги. Это неприемлемо. Если ты побеждаешь другие команды, то играешь в лучших турнирах. Они не учли это и ошиблись. В первую очередь имеют значения спортивные качества", — цитирует Анчелотти football-italia.

Читать также: Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов