Анчелотти назвал "Эвертону" четыре трансферные цели на январь

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Анчелотти назвал "Эвертону" четыре трансферные цели на январь

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти составил список игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде уже этой зимой.

По информации Le10Sport, 60-летний итальянец намерен усилить "ирисок" тремя своими бывшими подопечными. Речь идёт о полузащитнике "Реала" Хамесе Родригесе, хавбеке "Ювентуса" Адриане Рабьо и вингере "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Кроме того, звёздный тренер заинтересован в подписании плеймейкера "Марселя" Моргана Сансона.

Стоит отметить, что суммарная рыночная стоимость вышеуказанных футболистов равняется 160 миллионам евро.

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