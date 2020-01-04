Анчелотти назвал "Эвертону" четыре трансферные цели на январь

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти составил список игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде уже этой зимой.

По информации Le10Sport, 60-летний итальянец намерен усилить "ирисок" тремя своими бывшими подопечными. Речь идёт о полузащитнике "Реала" Хамесе Родригесе, хавбеке "Ювентуса" Адриане Рабьо и вингере "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Кроме того, звёздный тренер заинтересован в подписании плеймейкера "Марселя" Моргана Сансона.

Стоит отметить, что суммарная рыночная стоимость вышеуказанных футболистов равняется 160 миллионам евро.

Не пропустите: Усманов не исключает возможности финансирования клуба АПЛ. | http://soccernews.ru