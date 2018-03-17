Анчелотти назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Реал" и "Барселона" - фавориты Лиги Чемпионов вместе с "Манчестер Сити" - цитирует Анчелотти Football Italia.

Стоит отметить, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Реал" и "Барселона" сыграют с итальянскими командами - с "Ювентусом" и "Ромой" соответственно.

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