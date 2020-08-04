Анчелотти назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, кого он считает фаворитами возобновляющегося розыгрыша Лиги Чемпионов.
"Непредсказуемость "Финала восьми" может оказаться преимуществом для некоторых команд. Всё будет решаться в одном матче. Что касается фаворитов, то ими являются те, кто сделал победу в ЛЧ главной целью на сезон. Сейчас это ПСЖ и "Манчестер Сити", - приводит слова Анчелотти Football Italia.
Напомним, что "Манчестер Сити" в 1/8 финала встретится с "Реалом", а в случае победы сыграет с "Ювентусом" или "Лионом".
ПСЖ уже пробился в четвертьфинальную стадию, где сразится с "Аталантой".
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