Анчелотти назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, кого он считает фаворитами возобновляющегося розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Непредсказуемость "Финала восьми" может оказаться преимуществом для некоторых команд. Всё будет решаться в одном матче. Что касается фаворитов, то ими являются те, кто сделал победу в ЛЧ главной целью на сезон. Сейчас это ПСЖ и "Манчестер Сити", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что "Манчестер Сити" в 1/8 финала встретится с "Реалом", а в случае победы сыграет с "Ювентусом" или "Лионом".

ПСЖ уже пробился в четвертьфинальную стадию, где сразится с "Аталантой".

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