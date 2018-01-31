Анчелотти назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

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Анчелотти назвал главного фаворита Лиги ЧемпионовИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Сначала было четыре или пять фаворитов: два испанских гранда, "Манчестер Юнайтед", "Бавария", а затем "Ювентус". Теперь мы можем добавить к ним еще две или три английские команды и ПСЖ... Но с точки зрения их игры, я думаю, что "Манчестер Сити" демонстрирует самую красивую игру и лучше всего укомплектован для итоговой победы", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Бромвича". | soccernews.ru

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