Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге

Теги реал мадридкарло анчелоттисевилья

Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кого считает главным соперником своей команды в чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Если посмотреть на турнирную таблицу, то сейчас ближе всех к нам находится "Севилья". Именно с ней мы должны бороться. Это мастеровитая команда с отличными болельщиками", - цитирует Анчелотти Marca.

"Реал" набрал 43 очка в 18 турах испанского чемпионата и занимает первое место в таблице первенства.

"Севилья" идёт второй, отставая от лидера на 6 баллов и имея один матч в запасе.

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