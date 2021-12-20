Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кого считает главным соперником своей команды в чемпионской гонке в Ла Лиге.
"Если посмотреть на турнирную таблицу, то сейчас ближе всех к нам находится "Севилья". Именно с ней мы должны бороться. Это мастеровитая команда с отличными болельщиками", - цитирует Анчелотти Marca.
"Реал" набрал 43 очка в 18 турах испанского чемпионата и занимает первое место в таблице первенства.
"Севилья" идёт второй, отставая от лидера на 6 баллов и имея один матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14